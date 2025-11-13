В аэропорту Геленджика вечером 13 ноября ввели временные ограничения на полеты

Ограничения в воздушной гавани города-курорта ввели из-за объявленной в Краснодарском крае беспилотной опасности.

Об этом в своем Telegram-канале 13 ноября в 20:48 сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Аэропорт Геленджика работает с ограничениями из соображений безопасности. Воздушная гавань принимает и выпускает самолеты только с 8:30 до 20:00. Введенные ограничения будут актуальны, если к утру пятницы сигнал «Беспилотная опасность» не отменят по краю. В этом случае на вылет и прилет могут задержаться утренние авиарейсы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность на территории края объявили вечером 13 ноября. Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в 19:30.

