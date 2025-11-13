В Новороссийске после атаки украинских беспилотников повреждена нефтебаза

Нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» получила повреждения ночью 14 ноября во время отражения атаки дронов на побережье.

Кроме того, повреждения получили береговые сооружения. На месте работают специалисты оперативных и специальных служб.

По предварительной информации, пострадавших нет, продолжается отражение атаки, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность на территории всего края объявили вечером 13 ноября. В ночь на 14 ноября сирены, оповещающие об отражении атаки беспилотников, включили в Новороссийске, а затем в Анапе.

В Геленджике и Туапсе предупредили об отражении атаки беспилотников на черноморском побережье и привели все службы в режим повышенной готовности. Около 2:10 в Новороссийске второй раз за ночь включили сирены, началась новая волна атаки.

В аэропортах Геленджика и Краснодара ради безопасности ввели временные ограничения на полеты.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ:

Три многоквартирных дома в Новороссийске повреждены из-за атаки БПЛА, пострадал мужчина.

Подпишись, здесь всегда интересно.