Ракетную опасность объявили ночью 14 ноября в Краснодарском крае

Сообщения от РСЧС о ракетной опасности поступили жителям Кубани в пятницу в 3:05. Первыми оповещения получили жители Новороссийска, который этой ночью подвергся беспилотной атаке.

При получении таких сообщений необходимо сохранять спокойствие и внимательность.

«Существует угроза падения ракет. Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в защищенном помещении: в подвале, защитном сооружении. Если на улице — укройтесь в ближайшем защищенном помещении, в транспорте — выйдите и укройтесь в помещении или в складках местности», — говорится в оповещениях МЧС.

При падении ракет необходимо звонить по номеру 112. Приближаться к обломкам категорически запрещено.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность на территории всего края объявили вечером 13 ноября. В ночь на 14 ноября сирены, оповещающие об отражении атаки беспилотников, включили в Новороссийске, а затем в Анапе.

В Геленджике и Туапсе предупредили об отражении атаки беспилотников на черноморском побережье и привели все службы в режим повышенной готовности. Позже в Новороссийске второй раз за ночь включили сирены, началась новая волна атаки.

В результате массированной атаки на Новороссийск повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», а также три многоквартирных дома. Известно об одном пострадавшем мужчине.

