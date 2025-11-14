Ракетную опасность отменили в Новороссийске спустя 40 минут после объявления

Сигнал «Отбой ракетной опасности» объявили в 3:46 в Новороссийске.

При этом объявленное предупреждение о беспилотниках и возможных последующих атаках продолжает действовать.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность на территории всего края объявили вечером 13 ноября. Ночью 14 ноября началась массированная атака беспилотников на Новороссийск.

В результате налета украинских дронов повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», а также три многоквартирных дома. Известно об одном пострадавшем мужчине, его госпитализировали.

В 3:30 мэр Кравченко сообщил о запрете движения транспортных средств из Новороссийска по трассе в направлении села Кабардинка.

Подпишись, здесь всегда интересно.