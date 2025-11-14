Режим ЧС ввели после массированной атаки БПЛА в Новороссийске

Новороссийск подвергся атаке украинских беспилотников ночью 14 ноября.

После массированной атаки в городе-герое ввели режим ЧС. Поврежденные фрагментами сбитых БПЛА дома и территории осмотрел глава Новороссийска Андрей Кравченко.

«Всем пострадавшим в результате атаки обязательно окажем необходимую помощь. Сейчас все силы и средства брошены на ликвидацию последствий атаки. Развернут оперативный штаб, координирующий действия всех служб», — сказал Кравченко.

Сейчас на местах происшествия работают оперативные службы. После составления всех необходимых документов сотрудники администрации районов приступят к поквартирным обходам для формирования плана аварийно-восстановительных работ.

Пункты временного размещения развернули на базе школы №29 и ТЭЛ, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 14 ноября в результате налеты украинских беспилотников в Новороссийске повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Возникло возгорание. Его ликвидировали около 4:10. Никто не пострадал.

Также фрагменты сбитых БПЛА повредили три многоквартирных дома. В одном из них пострадал мужчина, его госпитализировали. Позже стало известно еще о двух адресах, где упали обломки беспилотников. Там пострадавших нет.

Кроме того, обломки дронов повредили гражданское судно в порту Новороссийска. Госпитализированы трое членов экипажа.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что фрагменты сбитых БПЛА повредили в Новороссийске, как минимум, четыре многоквартирных дома и два частных.

Обломки беспилотников также обнаружили на территории Новороссийского комбината хлебопродуктов. Никто не пострадал, критичных повреждений инфраструктуры нет.

Также в результате ночного налета украинских беспилотников повреждения получила котельная АО «Черномортранснефть». Без тепла остались три многоэтажки, где живут 496 человек. Еще одна многоэтажка осталась без горячей воды. В этом доме живут 323 человека.

