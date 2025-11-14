Кондратьев: в Новороссийске из-за ночного налета БПЛА повреждены шесть домов

Ночью 14 ноября Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Основной удар пришелся на Новороссийск.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что отражение налета вражеских БПЛА продолжалось всю ночь.

«Благодарю военных за обеспечение безопасности. Об оперативной обстановке докладывали главы муниципалитетов. Больше всего пострадал Новороссийск. Ночью более 170 человек и 50 единиц техники ликвидировали последствия атаки, оперативно тушили возгорания и помогали жителям», — сказал Кондратьев.

По словам главы региона, фрагменты сбитых дронов повредили в Новороссийске, как минимум, четыре многоквартирных дома и два частных.

«Пострадал один мужчина, его госпитализировали. Также повреждены придомовые территории по нескольким адресам. Фрагменты беспилотников затронули нефтебазу комплекса «Шесхарис», контейнерный терминал, береговые сооружения и одно гражданское судно в порту, где ранены трое членов экипажа», — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор поручил главе Новороссийска оперативно осмотреть территорию, оценить повреждения и оказать всю необходимую помощь жителям.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 14 ноября над Краснодарским краем обезвредили 66 украинских БПЛА, над Черным морем сбили 59 дронов.

