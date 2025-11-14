Над Кубанью и Черным морем ночью 14 ноября сбили 125 украинских беспилотников

По данным Минобороны РФ, в ночь на пятницу дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 216 беспилотников над регионами России.

Над территорией Краснодарского края в течение ночи обезвредили 66 украинских БПЛА, над Черным морем сбили 59 дронов.

Также 45 беспилотников уничтожили над Саратовской областью, 19 — над Крымом. Восемь дронов обезвредили над Волгоградской областью, еще семь — над Ростовской. Над территорией Белгородской области сбили четыре БПЛА, над Тамбовской областью уничтожили три беспилотника, над Брянской — два.

Над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями обезвредили по одному БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 14 ноября в результате атаки украинских БПЛА в Новороссийске повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Возникло возгорание. Его ликвидировали около 4:10. Пострадавших нет.

Также в результате атаки дронов пострадали три многоквартирных дома. В одном из них ранения получил мужчина, его госпитализировали. Позже стало известно еще о двух адресах, где зафиксировали падение обломков беспилотников. Там никто не пострадал.

Кроме того, обломки БПЛА повредили гражданское судно в порту Новороссийска. Пострадали трое членов экипажа, их госпитализировали.

