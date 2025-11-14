Обломки БПЛА упали на территории Новороссийского комбината хлебопродуктов

Новороссийск подвергся атаке украинских беспилотников ночью 14 ноября. Фрагменты сбитого дрона рухнули на территории ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».

Гендиректор предприятия Юрий Медведев сообщил, что серьезных повреждений нет, терминал работает штатно.

«Фрагменты БПЛА упали на территорию предприятия. Критичных повреждений инфраструктуры нет. Терминал вернулся к штатной работе», — сказал Медведев.

Также, по его словам, в результате ЧП никто из сотрудников компании не пострадал, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 14 ноября в результате атаки украинских БПЛА в Новороссийске повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Возникло возгорание. Его ликвидировали около 4:10. Никто не пострадал.

Также в результате атаки дронов повреждении яполучили три многоквартирных дома. В одном из них пострадал мужчина, его госпитализировали. Позже стало известно еще о двух адресах, где зафиксировали падение обломков беспилотников. Там пострадавших нет.

Кроме того, обломки БПЛА повредили гражданское судно в порту Новороссийска. Госпитализированы трое членов экипажа.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что фрагменты сбитых дронов повредили в Новороссийске, как минимум, четыре многоквартирных дома и два частных.

