В Новороссийске обломки БПЛА упали на котельную, без отопления почти 500 человек

В результате ночного налета украинских беспилотников на Новороссийск была повреждена котельная АО «Черномортранснефть».

Об этом сообщил и. о. заместителя главы Новороссийска по жилищно-коммунальному блоку Рафаэль Бегляров.

С 2:00 без теплоснабжения остаются три многоквартирных дома, где живут 496 человек. Также одна многоэтажка осталась без горячего водоснабжения. В этом доме живут 323 человека.

На месте происшествия работает аварийная бригада. Восстановить теплоснабжение и подачу горячей воды планируют до 16:00, написал Бегляров в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 14 ноября в результате атаки украинских БПЛА в Новороссийске повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Возникло возгорание. Его ликвидировали около 4:10. Никто не пострадал.

Также в результате атаки дронов повреждении яполучили три многоквартирных дома. В одном из них пострадал мужчина, его госпитализировали. Позже стало известно еще о двух адресах, где зафиксировали падение обломков беспилотников. Там пострадавших нет.

Кроме того, обломки БПЛА повредили гражданское судно в порту Новороссийска. Госпитализированы трое членов экипажа.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что фрагменты сбитых дронов повредили в Новороссийске, как минимум, четыре многоквартирных дома и два частных.

Обломки БПЛА также обнаружили на территории Новороссийского комбината хлебопродуктов. Никто не пострадал, критичных повреждений инфраструктуры нет.

Подпишись, здесь всегда интересно.