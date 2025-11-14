Жители пострадавших от налета БПЛА на Новороссийск квартир получат компенсации

В Новороссийске объявлен режим ЧС после ночной атаки украинских беспилотников. Повреждены четыре многоквартирных и два частных дома, а также объекты промышленной инфраструктуры.

В больницах находятся четыре человека с ранениями средней и тяжелой степени. Об этом телеканалу «Кубань 24» рассказал руководитель ГО и ЧС Новороссийска Игорь Васильев.

Он также сообщил, что в ликвидации ЧС задействовано более 170 человек и 50 единиц техники.

«На данном этапе городская комиссия обходит квартиры граждан, которые оказались в зоне чрезвычайной ситуации, определяется ущерб. В ближайшее время эти граждане получат финансовую компенсацию за потерю имущества первой необходимости», — сказал Васильев.

Руководитель ГО и ЧС Новороссийска также сообщил, что развернутый на базе школы № 29 пункт временного размещения пока не пригодился.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 14 ноября в результате налеты украинских беспилотников в Новороссийске была повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Падение обломков БПЛА вызвало пожар. Его ликвидировали около 4:10. Пострадавших нет.

Также от фрагментов сбитых беспилотников пострадали три многоквартирных дома. В одном из них ранения получил мужчина, его госпитализировали. Позже стало известно еще о двух адресах, где упали обломки БПЛА. Пострадавших нет.

Кроме того, обломки беспилотников повредили гражданское судно в порту Новороссийска. С различными ранениями госпитализировали трех членов экипажа.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что фрагменты сбитых БПЛА повредили в Новороссийске, как минимум, четыре многоквартирных дома и два частных.

Обломки беспилотников также обнаружили на территории Новороссийского комбината хлебопродуктов. Никто не пострадал, критичных повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Также в результате ночного налета украинских беспилотников повреждения получила котельная АО «Черномортранснефть». Без тепла остались три многоэтажки, где живут 496 человек. Еще одна многоэтажка осталась без горячей воды. В этом доме живут 323 человека.

В Новороссийске ввели режим ЧС.

