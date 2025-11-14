Жена пострадавшего при атаке БПЛА на Новороссийск рассказала о его состоянии

Обломки дрона в ночь на 14 ноября попали в квартиру на четвертом этаже. Пострадавшего мужчину госпитализировали. О случившемся журналистам «Кубань 24» рассказала его жена Анна Новикова.

Она пояснила, что ее муж находится в городской больнице, ему сделали рентген и ждут заключение врача.

«Мы проснулись около 00:00 от звуков сирен. Дети находились в комнатах, к окнам не подходили. Когда звуки стали громче, мы решили перейти в коридор», — пояснила Анна.

По ее словам, муж зашел в комнату, чтобы забрать документы и собаку. И в этот момент возле окна произошел взрыв. В комнате выбило стекла, появился дым и шипение. Мужчина был весь в крови, жена вытащила его в коридор и позвонила по номеру 112.

«Скорая помощь приехала очень быстро. Мужа забрали в больницу. Также приехали сотрудники МЧС и газовики, глава Центрального района Новороссийска и мэр», — рассказала Анна.

Женщине предложили перейти во временное убежище, но она отказалась.

«Глава управляющей компании пообещал восстановить окна. Для жизни квартира сейчас не пригодна, так как на улице холодно. Оценки ущерба не было, сначала все должны осмотреть саперы», — рассказала местная жительница.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 14 ноября в результате атаки украинских БПЛА в Новороссийске повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Возникло возгорание. Его ликвидировали около 4:10. Никто не пострадал.

Кроме того, обломки БПЛА повредили гражданское судно в порту Новороссийска. Госпитализированы трое членов экипажа.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что фрагменты сбитых дронов повредили в Новороссийске, как минимум, четыре многоквартирных дома и два частных.

Обломки БПЛА также обнаружили на территории Новороссийского комбината хлебопродуктов. Никто не пострадал, критичных повреждений инфраструктуры нет.

