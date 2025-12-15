«Известия»: незаконные стройки выявила Генпрокуратура в нацпарке Сочи

Генеральная прокуратура обнаружила нарушения на сумму более 3 млрд рублей при проверке Сочинского национального парка и Кавказского государственного биосферного заповедника.

По данным надзорного ведомства, на особо охраняемых природных территориях велось строительство коммерческих объектов и проводилась массовая вырубка деревьев.

Стало известно, что местные жители жаловались на действия Лыготхского лесничества в Лазаревском районе. Жители сняли на видео вырубленные деревья в лесу. Очевидцы рассказали, что древесина с разрешения вывозилась трактором в частный цех-пилораму лесничего.

Заслуженный эколог России, доктор биологических наук Анатолий Кудактин заявил, что природе нанесли колоссальный ущерб.

«Когда мы создавали парк, планировали сохранить, во-первых, уникальные каштановые леса, уникальную популяцию медведя. Расписать в парке все таким образом, чтобы местное население не просто осваивало его. То есть сохранить традиционные формы природопользования. Это сначала удавалось очень хорошо. Потом все стало меняться и превратилось в коммерцию», — говорит эколог.

Ученый подчеркнул, что сейчас уникальные маршруты заповедника и нацпарка нуждаются в особом внимании. Каждый объект — уникальный, на сегодняшний день за вход к достопримечательности взимается плата.

«Шлагбаум перед Агурскими водопадами появился здесь в прошлом году. Раньше он стоял чуть ближе к достопримечательности. Сегодня туристам, чтобы попасть на территорию нацпарка, необходимо заплатить 250 рублей», — сообщает специальный корреспондент Юлия Проценко.

Как выяснилось, в сфере допуска туристических групп в национальный парк формируется «серая зона», сообщил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов. Вопрос о нарушениях в действиях нацпарка и заповедника обсуждали 10 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«К нам обращаются гиды о том, что заявки туристических групп могут рассматриваться неделями. Сложно получить разрешение на многодневный поход. При том, что регистрация группы в МЧС проводится за один день. Здесь нет никакой проблемы», — говорит Кузнецов.

Билеты в заповедник или нацпарк можно приобрести в экскурсионных кассах. В межсезонье работы меньше, чем летом, поэтому продавцы оставляют свои телефоны у касс. Например, обзорные экскурсии на гору Ахун и в Агурское ущелье обходятся туристам в 2,7 тыс. рублей. В эту стоимость входит экскурсия, автобус и сам вход на территорию нацпарка.

Журналисты «Кубань 24» направили запросы в сам нацпарк и заповедник, а также в Генпрокуратуру для уточнения выявленных нарушений.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Генпрокуратура выявила в нацпарке Сочи нарушения на 3 млрд рублей.

