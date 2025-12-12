«Известия»: Генпрокуратура выявила в нацпарке Сочи нарушения на 3 млрд рублей

Нарушения выявили в ходе проверки, которую с 15 по 25 сентября 2025 года провела Генпрокуратура в Сочинском нацпарке и в Кавказском заповеднике.

Ведомство установило нарушения на более чем 3 млрд рублей. В частности, под руководством Сергея Шевелева, занимающего одновременно должности и.о. директора Сочинского нацпарка и директора Кавказского заповедника, «администрацией самовольно лишены права на бесплатное посещение особо охраняемой природной территории дети дошкольного и школьного возраста».

Установлено, что с 2023 года администрация нацпарка взяла с 270 тыс. детей плату за посещение дендропарка «Южные культуры», центров «Гузерипль» и «Лаура». На этом она заработала 43 млн рублей. Притом что с 2020 года действует постановление правительства о бесплатном посещении ООПТ детьми и рядом других льготных категорий граждан.

Также, согласно материалам прокуратуры, администрация заповедных территорий никак не борется с незаконной вырубкой леса. Проверка выявила 21 такой факт с ущербом на 1,3 млрд рублей. Кроме того, ущерб ООПТ нанесло строительство узкоколейной железной дороги в районе ущелья Ахцу. По этому факту возбудили уголовное дело. Ущерб оценивается почти в 1 млрд рублей. В зоне строительства растет свыше 40 видов краснокнижных растений.

Прокуратура Адлерского района установила, что компания, построившая узкоколейку, планировала создать в заповеднике и другую инфраструктуру для организации туров с видами на ущелье Ахцу и долину реки Мзымта. Строительные работы могли привести к уничтожению редких растений.

Помимо этого, прокурорская проверка выявила крупный ущерб, нанесенный Тисо-самшитовой роще. Там местные застройщики складировали грунт, река оказалась запружена, и в период сильных осадков рощу затопило. Ущерб составил почти 1 млрд рублей, возбудили уголовное дело, два застройщика получили реальные сроки.

Согласно материалам Генпрокуратуры, с 2023 года в нацпарке Сочи появилась сеть коммерческих предприятий. Их деятельность вредит землям, ведет к загрязнению территории и нарушению режима охраны редких видов. В числе таких объектов — автосервис из семи гаражей в Сочинском дендрарии, торговые точки в рекреационных зонах и мини-зоопарки для туристов в научно-экспериментальной зоне.

В материалах Генпрокуратуры указывается, что Шевелев организовал строительство двух домов в дендропарке «Южные культуры». Их стоимость превышает 10 млн рублей. В прошлом году незаконно построили два индивидуальных жилых дома с инфраструктурой на вершине горы Аишха.

Высокая туристическая нагрузка и фактическое отсутствие контроля со стороны сотрудников привела к повреждению деревьев и зарослей. По данным проверки, около 6 га дендропарка остаются заброшенными.

Также проверка установила, что канатная дорога в нацпарке находится в неудовлетворительном состоянии. Ежегодно более 100 тыс. человек пользуются объектом, не соответствующим требованиям безопасности и представляющим значительный риск для их жизни и здоровья. При этом за последние три года доход от эксплуатации канатной дороги составил 165 млн рублей.

О нарушениях заявляли также в научном отделе нацпарка и Сочинском географическом обществе. Кроме того, 10 декабря этот вопрос прозвучал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, что в парке «формируется серая зона» в сфере допуска на территорию туристических групп, сообщают «Известия».

Читайте также: территорию Сочинского нацпарка планируют увеличить на 2,5 тыс. гектаров. Нацпарку планируют вернуть более 3 тыс. земельных участков. На них планируют проводить научные исследования борьбы с инвазивными видами.

