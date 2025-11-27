Территорию Сочинского нацпарка планируют увеличить на 2,5 тыс. гектаров

Сочинскому нацпарку хотят вернуть более 3 тыс. земельных участков. На территориях планируют проводить научные исследованя борьбы с инвазивными видами.

Об инициативе рассказал директор «ВНИИ Экология» Александр Закондырин в рамках V Конгресса молодых ученых, который проходит на федеральной территории «Сириус».

По данным единого научного центра Минприроды России «ВНИИ Экология», из состава Сочинского нацпарка с конца 1990-х годов по разным причинам вышли свыше 11 тыс. земельных участков — это почти 8 тыс. га. Из них застроены примерно 5,5 тыс. Около 3 тыс. незастроенных участков — это примерно 2,5 тыс. га — могут представлять природоохранную ценность.

«На новых территориях Сочинского нацпарка может быть применен эффектный технологический метод борьбы с инвазивами — создание специального научного полигона для проведения научных исследований. На полигоне можно выяснить эффективность методов биологической защиты в данной местности, в конкретных климатических и географических условиях, разработать подходы к борьбе с инвазивными видами», — пояснил Закондырин в выступлении.

Теперь ученые готовят заключение об особом природоохранном, научном, культурном и оздоровительном значении этих территорий. Определяется их статус и природоохранная ценность, сообщили в пресс-службе единого научного центра Минприроды России «ВНИИ Экология».

