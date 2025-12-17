Обломки БПЛА упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, произошел пожар

Краснодарский край ночью 17 декабря подвергся атаке украинских беспилотников.

Обломки сбитых дронов упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. В результате падения фрагментов БПЛА загорелось технологическое оборудование и трубопровод. Площадь возгорания составила 100 кв. м.

Пожар ликвидировали, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность в крае объявили поздним вечером 16 декабря. За ночь 17 декабря почти 50 БПЛА сбили над Кубанью, Черным и Азовским морями. Обломки БПЛА упали на территории двух населенных пунктов Славянского района. В результате падения фрагментов дронов пострадали два человека.

Обломки беспилотников повредили две линии электропередачи. Без света остались около 38,8 тыс. человек. К 9:00 число жителей, в чьих домах нет электроэнергии, сократилось до 12,7 тыс. После атаки БПЛА в Славянском районе приостановили работу школы и детские сады.

Фрагменты сбитых БПЛА также обнаружили по девяти адресам в Красноармейском районе.

