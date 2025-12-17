После атаки БПЛА в Славянском районе приостановили работу школы и детские сады

О последствиях ночной атаки украинских беспилотников 17 декабря сообщил вице-губернатор Александр Руденко. Обломки БПЛА упали на линии электропередачи.

По словам Александра Руденко, из-за отключения воды, электричества и тепла приостановили деятельность 21 детский сад и три школы. По ступенчатому расписанию работают еще пять школ.

В Славянском электротехнологическом техникуме в результате атаки БПЛА разрушений на территории учреждения и пострадавших нет. Однако отсутствует водоснабжение и отопление. Электроснабжение восстановили в 6:30. Сейчас решается вопрос по организации питания 123 студентов, проживающих в общежитии.

«Выполнение учебного плана в школах и техникуме будет осуществлено за счет уплотнения учебного графика. За ситуацией следим. Оказываем всю необходимую помощь», — сообщил вице-губернатор в своих соцсетях.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 17 декабря фрагменты сбитых дронов упали на территории частного сектора в Славянске-на-Кубани и поселке Прибрежном Славянского района. В результате падения обломков дронов пострадали два человека. Обломки беспилотников повредили две линии электропередачи. Без света остались около 38,8 тыс. человек. К 9:00 число жителей, в чьих домах нет электроэнергии, сократилось до 12,7 тыс.

Подпишись, здесь всегда интересно.