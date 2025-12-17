В Славянском районе из-за падения БПЛА без света остаются 12,7 тыс. человек

В Славянском районе в ночь на 17 декабря обломки беспилотников повредили две линии электропередачи.

Изначально из-за повреждений на линии свет отключили у около 38,8 тыс. человек.

«Для проведения ремонтно-восстановительных работ на место оперативно выехали пять аварийных бригад – 20 человек и 5 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным на 8:50, без электричества остаются 12,7 тыс. человек.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 17 декабря фрагменты сбитых дронов упали на территории частного сектора в Славянске-на-Кубани и поселке Прибрежном Славянского района. В результате падения обломков дронов пострадали два человека. Их госпитализировали. Фрагменты сбитых БПЛА также обнаружили по девяти адресам в Красноармейском районе. Всего ночью 17 декабря над Кубанью, Черным и Азовским морями сбили почти 50 БПЛА.

