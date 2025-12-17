Почти 50 БПЛА сбили над Кубанью, Черным и Азовским морями ночью 17 декабря

Минувшей ночью российские военные отразили очередную атаку украинских беспилотников. Всего дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 94 дрона.

Над Краснодарским краем сбили 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По восемь БПЛА обезвредили над Черным и Азовским морями.

Еще 22 беспилотника уничтожили над Ростовской областью. Десять дронов перехватили над Воронежской областью, восемь — над Саратовской. Четыре БПЛА сбили над территорией Волгоградской области, три — над Брянской областью, сообщает Минобороны России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», обломки сбитых БПЛА упали на территории Славянского района. В результате падения фрагментов дронов пострадали два человека. Повреждения получили не менее пяти частных домов. Обломки сбитых беспилотников также обнаружили по девяти адресам в Красноармейском районе.

