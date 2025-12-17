Пострадавших при атаке БПЛА в Славянском районе доставят в больницу Краснодара

В Славянском районе в ночь на 17 декабря при атаке украинских беспилотников пострадали два человека. Их госпитализировали в Славянскую центральную районную больницу.

Как сообщил вице-губернатор Александр Руденко в своих соцсетях, пострадавших санавиацией доставят в Краснодар — в Краевую клиническую больницу № 1.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», почти 50 БПЛА сбили над Кубанью, Черным и Азовским морями ночью 17 декабря. Обломки беспилотников упали на территории Славянского и Красноармейского районов. В Славянском районе повреждения зафиксировали не менее чем в пяти частных домах.

Кроме того, были повреждены линии электропередачи. Многие жители остались без света. Школы и детские сады приостановили работу. Обломки БПЛА также упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, произошел пожар.

Подпишись, здесь всегда интересно.