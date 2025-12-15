Дожди и мокрый снег пройдут в Краснодарском крае 15 декабря
Общество
15.12.2025 09:28
Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в понедельник в регионе установится облачная погода.
Фронтальная волна вызовет небольшие дожди, которые местами будут переходить в мокрый снег.
Температура воздуха составит +3…5 °С. Юго-восточный ветер, переходящий в северо-западный, будет дуть со скоростью 4-9 м/с.
«Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы», — написал синоптик в Telegram.
Во вторник прогнозируют небольшой снег, гололедицу. Ночью столбики термометров опустятся до -1..3 °С, днем потеплеет до 0…+2 °С.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый снег увидели жители Краснодара. На улицах города с утра 15 декабря работает спецтехника.