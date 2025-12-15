Первый снег увидели жители Краснодара

Снег в середине декабря наконец-то смогли увидеть не только жители предгорных районов Кубани, но и краснодарцы.

Первый снег в краевой столице лег тонким слоем на автомобили и во дворах. Жителей Краснодара призывают быть внимательными на дорогах, возможно образование гололедицы.

На улицах города с утра работает спецтехника. Она обработала противогололедной смесью Садовый и Северные мосты. Машины дежурят и у путепроводов и на пригородных автодорогах.

Радовались снегу этой ночью и в Темрюкском районе. Местные жители сняли на видео, как снежинки кружатся над поселковым парком.

Снежная погода в регионе сохранится и 15 декабря. В Краснодаре будет облачно с прояснениями, ожидаются слабые осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…-4 °C, днем поднимется до +2…4 °C.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в горах Сочи начался первый зимний снегопад. Плотный слой снега горы Красной Поляны накрыл ночью в субботу, 13 декабря.

