В Геленджике при атаке БПЛА пострадал мужчина, повреждены два частных дома

Массированная атака украинских беспилотников на Черноморское побережье Краснодарского края продолжается с вечера 24 ноября.

Ночью 25 ноября сообщили, что в результате атаки БПЛА оказались повреждены два частных дома в селе Кабардинка. Возле одного из них пострадал мужчина — в момент сбития дрона он был на улице. Пострадавший получил ранение ноги ниже колена, угрозы его жизни нет. Мужчину госпитализировали.

Во втором доме из-за падения обломков беспилотника начался пожар, его ликвидируют экстренные службы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 24 ноября в Краснодарском крае. При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к фрагментам сбитых дронов категорически запрещается.

Глава Геленджика Алексей Богодистов в 23:10 сообщил о включении сирен в связи с атакой беспилотников. Он призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие. Из-за объявления беспилотной опасности вечером 24 ноября ограничили полеты в аэропортах Краснодара и Геленджика.

