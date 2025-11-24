Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи из-за угрозы БПЛА
Аэропорт Сочи ночью 25 ноября ввел ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Об этом в 0:46 сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Как сообщает пресс-служба аэропорта, все службы готовы к работе после снятия ограничений. Авиакомпании проинформируют пассажиров о всех изменениях.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 24 ноября в Краснодарском крае. При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к фрагментам сбитых дронов категорически запрещается.
Из-за объявления беспилотной опасности вечером 24 ноября ограничили полеты в аэропортах Краснодара и Геленджика.