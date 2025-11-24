Logo
Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи из-за угрозы БПЛА

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи из-за угрозы БПЛА
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

Аэропорт Сочи ночью 25 ноября ввел ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Об этом в 0:46 сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, все службы готовы к работе после снятия ограничений. Авиакомпании проинформируют пассажиров о всех изменениях.

Посетителей гавани просят уважительно относиться к окружающим, не занимать сиденья вещами и багажом, уступать места пожилым людям, женщинам и детям. В терминале, как и всегда, доступна бесплатная комната матери и ребенка, а рядом с санузлами можно найти фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 24 ноября в Краснодарском крае. При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к фрагментам сбитых дронов категорически запрещается.

Из-за объявления беспилотной опасности вечером 24 ноября ограничили полеты в аэропортах Краснодара и Геленджика.

