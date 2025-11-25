Обломки беспилотника упали в центре Краснодара

Краевая столица вместе с курортами Кубани подверглась массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 25 ноября.

В результате отражения атаки обломки дрона упали рядом с одним из домов в Центральном внутригородском округе.

Из-за падения обломков повреждения получили несколько окон в двух домах и одном офисном центре.

На месте работают специальные и экстренные службы. Пострадавших нет. Проводится детальное обследование территории и установление ущерба, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«Уважаемые краснодарцы, прошу сохранять спокойствие. Напоминаю, что снимать и выкладывать фото и видео работы ПВО запрещено. При обнаружении фрагментов беспилотника — не подходите и не трогайте их, сообщите по единому номеру экстренных служб — 112», — написал мэр Краснодара Евгений Наумов в Telegram.

Кроме того, обломки беспилотника упали в селе Первореченском Динского района — они повредили навес частного дома. Пострадавших нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 24 ноября в Краснодарском крае. При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к фрагментам сбитых дронов категорически запрещается.

Из-за объявления беспилотной опасности вечером 24 ноября ограничили полеты в аэропортах Краснодара и Геленджика.

Подпишись, здесь всегда интересно.