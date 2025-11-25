Еще три человека пострадали в результате атаки беспилотников на Новороссийск

Всех пострадавших госпитализировали, им оперативно оказывают необходимую помощь.

В разных районах города-героя в результате падения фрагментов беспилотников оказались повреждены еще три многоквартирных дома и один частный.

По двум адресам в многоэтажках падение обломков вызвало пожары, сейчас их тушат. Несколько квартир получили повреждения. По предварительным данным, среди жителей этих домов никто не пострадал.

Один мужчина получил травмы при падении фрагментов БПЛА на частный дом, его поранило осколками. Еще два мужчины пострадали, потому что были на улице, несмотря на предупреждения о необходимости спрятаться в укрытие. У одного из них ранение средней степени, у второго — легкой. Им оказывают помощь в медучреждении.

На данный момент в Новороссийске известно, что повреждения получили 5 многоквартирных и 2 частных дома. Пострадали 4 человека, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», d результате отражения атаки обломки беспилотника повредили многоэтажный дом. По предварительным данным, пострадала одна угловая квартира на верхнем этаже 16-этажного дома.

Кроме того, обломки еще одного беспилотника попали в частный дом, из-за чего пострадал мужчина. Его госпитализировали. Также пострадали три квартиры еще в одной многоэтажке. Обломки еще одного сбитого украинского беспилотника попали в пятиэтажный многоквартирный дом в селе Мысхако.

