В Геленджике потушили пожар в доме, возникший из-за падения обломков БПЛА

Частный дом в Кабардинке загорелся в результате падения обломков беспилотника при атаке БПЛА на город-курорт.

По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь пожара составила 300 кв. м. Пожар полностью ликвидировали в 1:30, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 25 ноября в результате атаки БПЛА оказались повреждены два частных дома в селе Кабардинка. Возле одного из них пострадал мужчина — в момент сбития дрона он был на улице. Пострадавший получил ранение ноги ниже колена, угрозы его жизни нет. Мужчину госпитализировали. Во втором доме из-за падения обломков беспилотника начался пожар.

Беспилотную опасность объявили вечером 24 ноября в Краснодарском крае. Предупреждающие об опасности сирены в Геленджике включили в 23:10.

