Кубань ночью 25 ноября подверглась одной из самых продолжительных атак ВСУ

Шесть жителей края получили ранения, не менее 20 домов в 5 муниципалитетах повреждены.

Главы районов и городов оперативно докладывают о ситуации. В Туапсе тушат пожар на крыше МКД. Там осколками ранило охранника учреждения, который отказался от госпитализации после первой помощи.

Наиболее сложная обстановка сложила в Новороссийске и Геленджике. В городе-герое предварительно повреждены по 7 многоквартирных и частных домов, пострадали 4 человека. В Кабардинке повреждены несколько частных домов, один человек пострадал.

«Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Спасибо нашим военным, сотрудникам экстренных и специальных служб за слаженную и оперативную работу. С раннего утра во всех пострадавших муниципалитетах начнут работу комиссии по оценке ущерба. Поручил главам оказать жителям всю необходимую помощь», — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате отражения атаки обломки дрона упали рядом с одним из домов в Центральном внутригородском округе Краснодара. Из-за падения обломков повреждения получили несколько окон в двух домах и одном офисном центре.

Кроме того, обломки беспилотника упали в селе Первореченском Динского района — они повредили навес частного дома. Пострадавших нет.

