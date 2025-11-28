Ограничения полетов ввели в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах региона ввели утром 28 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

В аэропортах Сочи и Краснодара ограничения для обеспечения безопасности полетов ввели в 5:42.

Уточняется, что в аэропорту Краснодара ограничения введены в дополнение к действующему NOTAM, согласно которому полеты гражданских воздушных судов могут выполняться ежедневно с 9:00 до 19:00.

В 5:56 сообщили о введении дополнительных временных ограничений в аэропорту Геленджика.

«Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 28 ноября на территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность. Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотников жители региона получили около 23:43.

В Сочи включили сирены. Мэр курорта Андрей Прошунини призвал не отправлять детей в школы и детсады.

