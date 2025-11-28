Более 130 украинских БПЛА сбили ночью 28 ноября над регионами России

В ночь на пятницу ВСУ предприняли новую попытку атаковать объекты на территории России при помощи беспилотных летательных аппаратов. В общей сложности дежурные силы ПВО уничтожили 136 беспилотников над регионами РФ.

Над Черным морем обезвредили 12 БПЛА, еще два сбили над акваторией Азовского моря. Также 46 дронов уничтожили над Ростовской областью. Над Саратовской областью сбили 30 беспилотников, над Крымом — 29. Еще шесть БПЛА обезвредили над Брянской областью и пять — над Волгоградской.

По два беспилотника сбили над Воронежской областью и Московским регионом. Над Курской и Калужской областями уничтожили по одному БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 28 ноября на территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность. Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотников жители региона получили около 23:43.

В Сочи включили сирены. Мэр курорта Андрей Прошунини призвал не отправлять детей в школы и детсады.

В аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи ввели временные ограничения полетов.

Подпишись, здесь всегда интересно.