Угрозу атаки беспилотников отменили в Сочи

Об этом 28 ноября в 9:47 сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин.

Он рассказал, что опасности для для жителей и гостей города-курорта Сочи нет и напомнил о правилах безопасности в случае обнаружения фрагментов сбитых БПЛА.

«В случае обнаружения подозрительных объектов помните: обломки сбитых беспилотников могут представлять угрозу. Не подходите к ним близко, не снимайте их и не пользуйтесь рядом с ними мобильными телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и наберите 112», — написал Прошунин в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 28 ноября на территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность. Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотников жители региона получили около 23:43. В аэропортах Кубани ввели временные ограничения полетов.

Утром 28 ноября в Сочи включили сирены. Мэр курорта Андрей Прошунин призвал не отправлять детей в школы и детсады. В 8:21 Прошунин сообщил, что в Сочи идет отражение атаки украинских БПЛА,

Подпишись, здесь всегда интересно.