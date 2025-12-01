Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи из-за угрозы БПЛА

В аэрогавани курорта поздним вечером 1 декабря ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Об этом в 22:51 сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, все службы готовы к работе после снятия ограничений. Авиакомпании проинформируют пассажиров о всех изменениях.

Пассажиров просят уважительно относиться к окружающим, не занимать сиденья вещами и багажом, уступать места пожилым людям, женщинам и детям. В терминале доступна бесплатная комната матери и ребенка, а около санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

