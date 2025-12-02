Два человека пострадали в результате атаки беспилотников в Туапсинском округе
Фрагменты украинских беспилотников, сбитых ночью 2 декабря, упали в поселке Новомихайловском.
Повреждения получили три дома — в двух выбило стекла, посекло обшивку и двери. В третьем доме пострадали стены, есть трещины со смещениями. Также на одном участке порвана линия электропередачи, повреждена труба газопровода. На месте работают экстренные и специальные службы.
В результате атаки дронов два человека получили легкие травмы. Им оказали необходимую медицинскую помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались.
Администрация Туапсинского округа окажет жителям необходимую помощь. В течение дня будут работать комиссии по оценке ущерба, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Читайте также: обломки БПЛА обнаружили по 10 адресам в Северском районе.