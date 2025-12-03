Над регионами России ночью 3 декабря уничтожили 102 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО ночью в среду отразили атаки украинских дронов. Перехватить и уничтожить удалось 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Больше всего дронов сбили над территорией Белгородской области — 26. В Брянской области уничтожили 22 беспилотника, в Курской области — 21. Над территорией Ростовской области — 16, Астраханской области — 7, Саратовской области — 6, Воронежской области — 4, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Приближаться к упавшим беспилотникам и их фрагментам опасно. Нельзя проводить фото- и видеосъемку и распространять любую информацию о применении, местах падения и последствиях атак БПЛА.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», режим беспилотной опасности был введен в Краснодарском крае в ночь на 3 декабря. В среду около 6:30 жители региона получили сообщение от РСЧС об отмене беспилотной опасности.

