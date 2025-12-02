Новогодние «коридоры» засияли в новой части парка «Краснодар»

Украшать парк у стадиона «Ozon Арена» в столице Краснодарского края начали в середине ноября.

Арки в «Парке Облаков» засияли в начале декабря. Светящиеся ярким теплым цветом конструкции образуют длинные проходы. «Зимние коридоры» дополняют украшенные разноцветными гирляндами фигурные деревья.

1 / 8

«Праздничное настроение в новой очереди парка. Приходите любоваться», — написали в официальном канале парка «Краснодар» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новогоднего дракона установили в пруду в Японском саду парка «Краснодар». Фигуру японского дракона вернули в пруд Кагамиикэ в конце ноября. Она является частью новогодних украшений парка.

Новогоднюю иллюминацию включили в центре Краснодара. Монтаж светящихся конструкций к Новому году на улице Красной завершили более чем за месяц.

