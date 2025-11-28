Logo
Новогоднего дракона установили в пруду в Японском саду парка «Краснодар»

Общество
Фото t.me/parkkrd

Фигуру японского дракона вернули в пруд Кагамиикэ в конце ноября. Она является частью новогодних украшений парка. 

Первые фотографии с разобранным драконом у водоема в Японском саду парка «Краснодар» опубликовали в соцсетях 24 ноября. 

О том, что дракон ждет гостей сада в пруду сообщили 28 ноября в официальном канале парка в Telegram. 

«В Зеркальном пруду Кагамиикэ вас уже ждет наш дракон — не проходите мимо и обязательно сделайте кадр на память», — написали в публикации. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», впервые этот арт-объект появился в середине января 2024 года. Тогда дракон поселился в зеркальном пруду Кагамиикэ. К началу весны дракон покинул парк. В ноябре 2024 года дракон занял свое место в Японском саду, простоял почти три зимних месяца и по весне снова исчез.

Читайте также: в парк «Краснодар» привезли гигантскую голову нового арт-объекта «Мать Земля». Золотую скульптуру женщины собирают в «Парке Облаков».

