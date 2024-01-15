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Новый арт-объект появится в Японском саду парка «Краснодар»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-art-obekt-poyavitsya-v-yaponskom-sadu-parka-krasnodar
Новый арт-объект появится в Японском саду парка «Краснодар»
Фото t.me/parkkrd

Первые снимки нового арт-объекта в знаменитом Японском саду опубликовали 15 января.

Статуя дракона украсит пруд Канамиикэ, расположенного в саду парка «Краснодар». Ее установят в ближайшее время.

«А вот и тот самый сюрприз! Смотрите, кто скоро поселится в зеркальном пруду Кагамиикэ. Интересно, как будет выглядеть целиком? Совсем скоро узнаете», — сообщает официальный Telegram-канал парка «Краснодар».

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