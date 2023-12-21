В парке «Краснодар» появилась новая локация — «Солнечная система»

Новый арт-объект с планетами Солнечной системы разместили на газоне в районе смотровой площадки.

Рабочие уже полностью завершили монтаж новой локации. Ее «последним штрихом» стали звезды. Центром «Солнечной системы» в парке «Краснодар», как и космосе, стало Солнце. Рядом с ними разместили все планеты Солнечной системы по порядку их расположения. Орбиты планет очертили прерывистой линией.

На свободном пространстве вокруг «планет» разместили более 1 тыс. стробоскопов, с помощью которых создается эффект звездного неба.

В темное время суток планеты подсвечивают в характерных цветах. Поэтому посещать локацию рекомендуют именно в эти часы.

«Солнечная система» начинает сиять с 16:30. Жду вас на знакомство с объектом», — сообщает Telegram-канал «Парк Краснодар».

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