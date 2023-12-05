В парке «Краснодар» начали включать новогоднюю иллюминацию

Аллеи парка постепенно начинает украшать новогодняя иллюминация. Со временем огни появятся по всей территории.

Уже подключили гирлянды на большинстве деревьев, а также установили «зимний» светящийся шалфей.

Кроме того, продолжается строительство новой, седьмой очереди — Парка Облаков. Ее планируют открыть весной 2025 года.

Уже началось обустройство самого высокого 27-метрового объекта 27 м, постепенно вырисовывается окончательный облик зеленой зоны, а также дорожки, мостики, здания и водоемы. Высажено несколько видов деревьев — тисы, платаны, пихты, клены, кедры, секвойи и ликвидамбар.

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