В парке «Краснодар» начали «высаживать» электрический шалфей

Живые растения в парке отцвели, поэтому сотрудники парка начали устанавливать в излюбленной для посетителей локации искусственный шалфей.

Уже в ближайшее время гости смогут прогуляться среди сверкающих растений и сделать там необычные фотографии.

«В парке началась установка электрического шалфея. Давайте дружно попросим руководство, чтобы в этом году нам включали цветомузыку на этих террасах. Мало кто об этом знает, но этот шалфей умеет сверкать под музыку», — сообщили в одном из пабликов, посвященных парку.

Электрический шалфей устанавливают в парке на замену живым цветам каждую осень. По вечерам клумбы начинают светиться.

В парке также высадили несколько десятков новых араукарий — вечнозеленых хвойных растений, которые также называют комнатными елями. В природе такие деревья могут достигать 60 м в высоту.

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