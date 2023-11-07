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Возле стадиона «Краснодар» продлят аллею платанов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vozle-stadiona-krasnodar-prodlyat-alleyu-platanov
Возле стадиона «Краснодар» продлят аллею платанов

Аллея платанов расположена на входе в парк «Краснодар», рядом со стадионом. Сейчас там идут подготовительные работы для высадки новых деревьев.

Посетители парка и местные жители ранее жаловались на то, что деревьев не хватает — в солнечную погоду на большой территории сильно печет солнце, а тени, чтобы укрыться от жары, нет.

Администрация парка «Краснодар» откликнулась на просьбы посетителей — 7 ноября на территории начали высаживать новые платаны. Теперь аллея будет до самого начала стадиона.

Читайте также: в парке «Краснодар» начали утеплять растения к зиме.

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