В парке «Краснодар» начали утеплять растения к зиме
Общество
11.10.2023 17:25
Сотрудники парка «Краснодар» начали готовить к похолоданию экзотические растения, предпочитающие жаркий климат.
«Хоризия уже в тепле. Делоникс и жакаранда в процессе укутывания. Бугенвилия ждет своей очереди», — говорится в официальном Telegram-канале городского парка «Краснодар».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлом году к 18 октября осушили самый крупный фонтан «Инфинити» и начали утеплять теплолюбивые деревья к зиме.
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