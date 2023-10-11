Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В парке «Краснодар» начали утеплять растения к зиме

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-parke-krasnodar-nachali-uteplyat-rasteniya-k-zime
В парке «Краснодар» начали утеплять растения к зиме
Фото t.me/parkkrd

Сотрудники парка «Краснодар» начали готовить к похолоданию экзотические растения, предпочитающие жаркий климат.

«Хоризия уже в тепле. Делоникс и жакаранда в процессе укутывания. Бугенвилия ждет своей очереди», — говорится в официальном Telegram-канале городского парка «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлом году к 18 октября осушили самый крупный фонтан «Инфинити» и начали утеплять теплолюбивые деревья к зиме.

Читайте также: Японский сад в парке «Краснодар» будет работать и зимой.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях