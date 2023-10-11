В парке «Краснодар» начали утеплять растения к зиме

Сотрудники парка «Краснодар» начали готовить к похолоданию экзотические растения, предпочитающие жаркий климат.

«Хоризия уже в тепле. Делоникс и жакаранда в процессе укутывания. Бугенвилия ждет своей очереди», — говорится в официальном Telegram-канале городского парка «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлом году к 18 октября осушили самый крупный фонтан «Инфинити» и начали утеплять теплолюбивые деревья к зиме.

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