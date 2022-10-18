Осушают фонтаны, утепляют деревья: парк «Краснодар» готовится к зиме

Фото t.me/prostoevgeny

Фотографиями и видео из парка 18 октября поделился в соцсетях фотограф Евгений Таранжин.

Он сообщил, что в парке уже осушили самый крупный фонтан «Инфинити». Также начали утеплять деревья к зиме, чтобы теплолюбивые растения не замерзли. Уже закрывают жакаранды и оборудуют теплицу для хоризии. Фотограф отметил, что это только начало работ.

«Купол для делоникса готов, но видимо это еще не все из утепления», — написал Таранжин в Telegram.

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