Осушают фонтаны, утепляют деревья: парк «Краснодар» готовится к зиме
Общество
18.10.2022 09:45
Фотографиями и видео из парка 18 октября поделился в соцсетях фотограф Евгений Таранжин.
Он сообщил, что в парке уже осушили самый крупный фонтан «Инфинити». Также начали утеплять деревья к зиме, чтобы теплолюбивые растения не замерзли. Уже закрывают жакаранды и оборудуют теплицу для хоризии. Фотограф отметил, что это только начало работ.
«Купол для делоникса готов, но видимо это еще не все из утепления», — написал Таранжин в Telegram.
Читайте также: в амфитеатре парка «Краснодар» покажут два выездных матча «быков» с «Пари НН».
Популярные новости
- В Ейске полностью потушили пожар в многоэтажке, на которую упал самолет
- В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- В Краснодарском крае спасатели 10 часов эвакуировали упавшего в каньон туриста весом 120 кг
- На Кубани 4 года колонии дали владельцу цистерны с газом, из-за взрыва которой погибли 2 человека
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины