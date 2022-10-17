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В амфитеатре парка «Краснодар» покажут два выездных матча «быков» с «Пари НН»

Спорт
17.10.2022 15:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-amfiteatre-parka-krasnodar-pokazhut-dva-vyezdnyh-matcha-bykov-s-pari-nn
В амфитеатре парка «Краснодар» покажут два выездных матча «быков» с «Пари НН»
Фото пресс-службы парка «Краснодар»

Трансляции гостевых матчей ФК «Краснодар» в Нижнем Новгороде покажут 19 и 22 октября в амфитеатре парка «Краснодар».

В среду, 19 октября, пройдет кубковый матч с «Пари НН». Начало в 18:00. А в субботу, 22 октября, ФК «Краснодар» вновь сыграет с нижегородцами уже в рамках МИР Российской премьер-лиги. Стартовый свисток — в 14:00.

На обе трансляции вход свободный, сообщает пресс-служба парка «Краснодар» в Telegram.

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