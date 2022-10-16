ФК «Краснодар» уступил «Ахмату» со счетом 2:3

Фото t.me/fckrasnodar

Встреча с грозненским «Ахматом» в рамках 13 тура чемпионата России прошла в Краснодаре 15 октября. Матч завршился победой гостей со счетом 3:2.

На 17-й минуте Кривцову в штрафной «Краснодара» был назначен пенальти в ворота «быков». Бернард Бериша забил гол.

На 30-й минуте «Краснодар» сравнял счет. Гол в ворота «Ахмата» забил Эдуард Сперцян с подачи Ильзата Ахметова.

На 55-й минуте Ахметов вошел слева в штрафную и, получив пас от Сперцяна, прострелил к краю вратарской, там мяч принял Михайло Баньяц и ударом в касание попал под перекладину.

В финале встречи Илья Олейников принес «Ахмату» победу, сообщает портал «Чемпионат».

По итогам встречи у «Ахмата» 20 очков и седьмая строчка турнирной таблицы. У ФК «Краснодар» 21 очко и пятая строчка.

Читайте также: в Краснодаре стартовал финальный этап Универсиады Кубани.