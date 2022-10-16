Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

ФК «Краснодар» уступил «Ахмату» со счетом 2:3

Спорт
16.10.2022 09:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-ustupil-ahmatu-so-schetom-2-3
ФК «Краснодар» уступил «Ахмату» со счетом 2:3
Фото t.me/fckrasnodar

Встреча с грозненским «Ахматом» в рамках 13 тура чемпионата России прошла в Краснодаре 15 октября. Матч завршился победой гостей со счетом 3:2.

На 17-й минуте Кривцову в штрафной «Краснодара» был назначен пенальти в ворота «быков». Бернард Бериша забил гол.

На 30-й минуте «Краснодар» сравнял счет. Гол в ворота «Ахмата» забил Эдуард Сперцян с подачи Ильзата Ахметова.

На 55-й минуте Ахметов вошел слева в штрафную и, получив пас от Сперцяна, прострелил к краю вратарской, там мяч принял Михайло Баньяц и ударом в касание попал под перекладину.

В финале встречи Илья Олейников принес «Ахмату» победу, сообщает портал «Чемпионат».

По итогам встречи у «Ахмата» 20 очков и  седьмая строчка турнирной таблицы. У ФК «Краснодар» 21 очко и пятая строчка.

Читайте также: в Краснодаре стартовал финальный этап Универсиады Кубани.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Отсрочку от частичной мобилизации предоставили отцам с тремя детьми
Отсрочку от частичной мобилизации предоставили отцам с тремя детьми
В Краснодаре завершился прием заявок от кандидатов на должность мэра города
В Краснодаре завершился прием заявок от кандидатов на должность мэра города
Жителей Краснодара напугала оставленная на улице игрушка в украинском наряде
Жителей Краснодара напугала оставленная на улице игрушка в украинском наряде
В Краснодаре ребенок получил травмы при катании на карусели
В Краснодаре ребенок получил травмы при катании на карусели
Трасса в обход Адлера втрое сократит время в пути от Горячего Ключа до Сочи
Трасса в обход Адлера втрое сократит время в пути от Горячего Ключа до Сочи
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  2. Паромы на Керченской переправе будут работать после восстановления Крымского моста
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Краснодаре с 15 октября начнут включать отопление в домах по заявкам жителей
  5. В краснодарском Молодежном театре показали «Дежурные влюбленности. Осень». Фоторепортаж
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях