ФК «Краснодар» уступил «Ахмату» со счетом 2:3
Встреча с грозненским «Ахматом» в рамках 13 тура чемпионата России прошла в Краснодаре 15 октября. Матч завршился победой гостей со счетом 3:2.
На 17-й минуте Кривцову в штрафной «Краснодара» был назначен пенальти в ворота «быков». Бернард Бериша забил гол.
На 30-й минуте «Краснодар» сравнял счет. Гол в ворота «Ахмата» забил Эдуард Сперцян с подачи Ильзата Ахметова.
На 55-й минуте Ахметов вошел слева в штрафную и, получив пас от Сперцяна, прострелил к краю вратарской, там мяч принял Михайло Баньяц и ударом в касание попал под перекладину.
В финале встречи Илья Олейников принес «Ахмату» победу, сообщает портал «Чемпионат».
По итогам встречи у «Ахмата» 20 очков и седьмая строчка турнирной таблицы. У ФК «Краснодар» 21 очко и пятая строчка.
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