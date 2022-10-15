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В Краснодаре стартовал финальный этап Универсиады Кубани

Спорт
15.10.2022 17:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-startoval-finalnyj-etap-universiady-kubani
В Краснодаре стартовал финальный этап Универсиады Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За места на пьедестале ведут борьбу лучшие команды кубанских вузов.

В этом году Универсиада стартовала по трем видам спорта: мини-футбол, волейбол и баскетбол.

«В соревнованиях первого этапа в учебных заведениях приняли участие уже несколько тысяч студентов. Финальные состязания стартовали групповым турниром по мини-футболу. Игры проводят на базе учебно-спортивного комплекса «Покровские озера» университета физкультуры и спорта», — рассказал вице-губернатор Александр Власов.

Финальные турниры будут идти три месяца. В них посоревнуются по трем видам спорта более 50 мужских и женских команд.

С 10 по 13 ноября на базе спорткомплекса «Политехник» КубГТУ пройдут итоговые состязания по волейболу. А с 7 по 11 декабря — финалы по баскетболу. Соревнования продолжат и в следующем году.

«В 2023 году Универсиада будет проводиться по 13 видам спорта. Сейчас стоит задача создать профессиональный спортивный резерв в ВУЗах. Поэтому министерство спорта совместно с высшими учебными заведениями будет проводить дополнительные спортивные события», — цитирует министра спорта региона Серафима Тимченко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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