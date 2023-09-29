Японский сад в парке «Краснодар» будет работать и зимой

Об этом сообщил крупнейший Telegram-канал, посвященный одному из самых популярных зеленых уголков парка «Краснодар».

По данным паблика, Японский сад в парке Галицкого будет работать и после наступления холодов.

Японский сад открылся 30 марта. Чтобы его посетить, необходимо получить QR-код в инфоматах, расположенных у входа. Коды на посещение выдают только семь раз в день. Чтобы получить QR-код, посетители занимают очереди к инфоматам за много часов до их открытия. Однако, и в этом случае не гарантировано, что код удастся получить.

В соцсетях даже появилась шутка: «Как распознать коренного краснодарца? Он еще ни разу не был в Японском саду и ждет, когда же схлынет очередь из туристов».

В ближайшем будущем на территории парка «Краснодар» откроется новая локация — «Парк облаков». В сентябре открыли небольшой участок пешеходной части нового парка. Тротуар проходит вдоль Японского сада до футбольного манежа академии. На пешеходной части дубовой аллеи, которая находится на дублере улицы Владислава Посадского, появилась подсветка.