В районе парка «Краснодар» изменится схема движения из-за открытия новой дороги

Об этом сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов после рабочего объезда Восточно-Кругликовского микрорайона.

В районе парка «Краснодар» построили дорогу-дублер улицы Владислава Посадского — от дома № 22 до Тихорецкой. Здесь уже уложили асфальт, нанесли разметку и установили дорожные знаки. В ближайшие здесь благоустроят территорию и создадут пешеходные дорожки.

«Получилась отличная объездная дорога с новыми тротуарами, парковками. Проехали по ней. Это первый этап, который выполнил инвестор. В его планах — еще на 2 км улицы Тихорецкой уложить асфальт», — написал Наумов в Telegram.

Он добавил, что автомобилисты смогут проехать по новой дороге уже с 20 августа. Участок улицы Владислава Посадского теперь станет пешеходным и соединит очереди парка «Краснодар».

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