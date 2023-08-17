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В районе парка «Краснодар» изменится схема движения из-за открытия новой дороги

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rajone-parka-krasnodar-izmenitsya-shema-dvizheniya-iz-za-otkrytiya-novoj-dorogi
В районе парка «Краснодар» изменится схема движения из-за открытия новой дороги
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об этом сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов после рабочего объезда Восточно-Кругликовского микрорайона.

В районе парка «Краснодар» построили дорогу-дублер улицы Владислава Посадского — от дома № 22 до Тихорецкой. Здесь уже уложили асфальт, нанесли разметку и установили дорожные знаки. В ближайшие здесь благоустроят территорию и создадут пешеходные дорожки.

«Получилась отличная объездная дорога с новыми тротуарами, парковками. Проехали по ней. Это первый этап, который выполнил инвестор. В его планах — еще на 2 км улицы Тихорецкой уложить асфальт», — написал Наумов в Telegram.

Он добавил, что автомобилисты смогут проехать по новой дороге уже с 20 августа. Участок улицы Владислава Посадского теперь станет пешеходным и соединит очереди парка «Краснодар».

Читайте также: движение автомобилей ограничат 17 августа на улице Ставропольской в Краснодаре. По мере необходимости в ходе работ перекроют несколько полос движения на участке дороги.

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