Движение автомобилей ограничат 17 августа на улице Ставропольской в Краснодаре

По мере необходимости в ходе работ перекроют несколько полос движения на участке дороги.

Ограничение вызвано ремонтом ливневой канализации на Ставропольской — от улицы КИМ до улицы Вишняковой по четной стороне.

Провалы ликвидируют в максимально сжатые сроки, чтобы быстрее открыть магистральную улицу для полноценного движения. В планах завершить работы 17 августа.

Водителей просят планировать маршрут заранее и соблюдать внимательность, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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