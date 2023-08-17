Движение автомобилей ограничат 17 августа на улице Ставропольской в Краснодаре
Общество
17.08.2023 14:15
По мере необходимости в ходе работ перекроют несколько полос движения на участке дороги.
Ограничение вызвано ремонтом ливневой канализации на Ставропольской — от улицы КИМ до улицы Вишняковой по четной стороне.
Провалы ликвидируют в максимально сжатые сроки, чтобы быстрее открыть магистральную улицу для полноценного движения. В планах завершить работы 17 августа.
Водителей просят планировать маршрут заранее и соблюдать внимательность, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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