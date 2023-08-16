Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

На Кубани завершили ремонт еще одного участка федеральной трассы А-146

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-zavershili-remont-eshhe-odnogo-uchastka-federalnoj-trassy-a-146
На Кубани завершили ремонт еще одного участка федеральной трассы А-146
Фото Упрдор «Черноморье»

После завершения ремонта введен в эксплуатацию участок между 98-м километром и 107-м километром федеральной трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский.

Работы шли в Крымском и Абинском районах. Дорожники выполнили фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части, ликвидировали просадки, восстановили выравнивающий слой покрытия проезжей части и укрепили обочины.

На участке нанесли горизонтальную разметку из термопластика и установили новые дорожные знаки.

Принятые меры повысили транспортно-эксплуатационное состояние участка автомобильной дороги, обеспечили улучшение сцепных качеств покрытия, сообщает пресс-служба Упрдор «Черноморье».

Читайте также: возобновлено движение автомобилей на участке трассы Адлер — Красная поляна.

Статьи
Помогаем организму самостоятельно при депрессии
Помогаем организму самостоятельно при депрессии
Вирусолог рассказала, как избежать в отпуске проблем с кишечником
Вирусолог рассказала, как избежать в отпуске проблем с кишечником
Организм кричит: 7 сигналов, что вам пора в отпуск
Организм кричит: 7 сигналов, что вам пора в отпуск
Яблочный Спас: когда отмечается, приметы и традиции
Яблочный Спас: когда отмечается, приметы и традиции
Топ-5 милых мультфильмов с глубоким смыслом
Топ-5 милых мультфильмов с глубоким смыслом
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях