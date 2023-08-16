На Кубани завершили ремонт еще одного участка федеральной трассы А-146
Общество
16.08.2023 11:55
После завершения ремонта введен в эксплуатацию участок между 98-м километром и 107-м километром федеральной трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский.
Работы шли в Крымском и Абинском районах. Дорожники выполнили фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части, ликвидировали просадки, восстановили выравнивающий слой покрытия проезжей части и укрепили обочины.
На участке нанесли горизонтальную разметку из термопластика и установили новые дорожные знаки.
Принятые меры повысили транспортно-эксплуатационное состояние участка автомобильной дороги, обеспечили улучшение сцепных качеств покрытия, сообщает пресс-служба Упрдор «Черноморье».
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