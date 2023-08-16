На Кубани завершили ремонт еще одного участка федеральной трассы А-146

После завершения ремонта введен в эксплуатацию участок между 98-м километром и 107-м километром федеральной трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский.

Работы шли в Крымском и Абинском районах. Дорожники выполнили фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части, ликвидировали просадки, восстановили выравнивающий слой покрытия проезжей части и укрепили обочины.

На участке нанесли горизонтальную разметку из термопластика и установили новые дорожные знаки.

Принятые меры повысили транспортно-эксплуатационное состояние участка автомобильной дороги, обеспечили улучшение сцепных качеств покрытия, сообщает пресс-служба Упрдор «Черноморье».

Читайте также: возобновлено движение автомобилей на участке трассы Адлер — Красная поляна.