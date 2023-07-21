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Возобновлено движение автомобилей на участке трассы Адлер — Красная поляна

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vozobnovleno-dvizhenie-avtomobilej-na-uchastke-trassy-adler-krasnaya-polyana
Возобновлено движение автомобилей на участке трассы Адлер — Красная поляна
Фото пресс-службы администрации Краснодара

После временного закрытия в связи с пожаром на электроподстанции РЖД движение на трассе А-149 Адлер — Красная Поляна скоростное направление, км 5+800 по км 14+400 восстановили в тестовом режиме.

По состоянию на 8:00 замечаний по энергоснабжению в тоннеле нет. Системы жизнеобеспечения работают штатно.

Дорожное освещение и АСУДД на участке с 0 по 10 км отключено по причине превышения потребляемой мощности. С 11 км по 14 км освещение — в штатном режиме, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 20 июля с 13:15  из-за пожара на электроподстанции РЖД «Ахштырь» временно закрыли движение по трассе автодороги Адлер — Красная Поляна с 5 км + 800 м по 4 км + 400 м.

 

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